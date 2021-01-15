Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи рассказали, о какие проблемах со здоровьем может свидетельствовать звон в ушах

Иван Линдеманн
03:50 15.01.2021
Причиной звона в ушах может быть дефицит витамина В12.
Врачи рассказали, о какие проблемах со здоровьем может свидетельствовать звон в ушах
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Регулярный звон в ушах может свидетельствовать о нехватке в организме витамина В12, который отвечает за работу нервной системы, участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Об этом сообщили американские исследователи.

Как пишет издание Express со ссылкой на их работу, витамин В12, помимо прочего, нужен для того, чтобы производить миелин, то есть оболочку, защищающую нервы. Недостаток этого элемента приводит к тому, что связи между нервами ухудшаются, что может способствовать возникновению звона в ушах.

Кроме того, дефицит В12 часто приводит к покалыванию и онемению в руках и ногах, а также к мышечной слабости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:15 Эксклюзив
Видео
«Он мне открыл мир кино»: воспитанник «Ералаша» поделился воспоминаниями о Грачевском
22:48 В стране и мире
Пентагон запретил инвесторам из США сотрудничать с девятью компаниями из КНР
22:40 В стране и мире
Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»
22:58 В стране и мире
Умер Борис Грачевский
20:59 В стране и мире
В РФПИ сообщили о блокировке аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter
Популярное
Популярное
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Видео
Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.