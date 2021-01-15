Врачи рассказали, о какие проблемах со здоровьем может свидетельствовать звон в ушах

Регулярный звон в ушах может свидетельствовать о нехватке в организме витамина В12, который отвечает за работу нервной системы, участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Об этом сообщили американские исследователи.

Как пишет издание Express со ссылкой на их работу, витамин В12, помимо прочего, нужен для того, чтобы производить миелин, то есть оболочку, защищающую нервы. Недостаток этого элемента приводит к тому, что связи между нервами ухудшаются, что может способствовать возникновению звона в ушах.

Кроме того, дефицит В12 часто приводит к покалыванию и онемению в руках и ногах, а также к мышечной слабости.