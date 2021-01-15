На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету подводного базирования

В Пхеньяне состоялся торжественный военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи, на котором были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Парад проходил на площади Ким Ир Сена с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации агентства, на параде были также продемонстрированы пновейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.

«Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил", - описывает парад агентство», - приводит РИА Новости слова сообщения.

До этого парад проходил в Северной Корее в октябре 2020 года. Тогда была показана новейшая межконтинентальная баллистическая ракета. Ее перевозили по центральной площади на 11-осной передвижной установке большой грузоподъемности.