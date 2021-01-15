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Тайные переговоры, криптовалюта и радикалы: кто на самом деле мог стоять за штурмом Капитолия

Дмитрий Маслак
23:53 15.01.2021
Следователи ищут тех, кто вырвал с проводами тревожные кнопки в самом здании Капитолии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ответ на самый популярный вопрос о штурме Капитолия, кажется, вот-вот будет найден. Американские следователи разбираются: был ли недельной давности стремительный захват спонтанным нападением или кто-то направлял лавину протестующих.

Видео из американских социальных сетей, снятое во время атаки на Капитолий 6 января, стало очень популярным. Пользователи уверены - оно доказывает, что действовали захватчики здания по четкому плану. На видео можно услышать, как кто-то обсуждает где и что расположено в Конгрессе, хорошо ориентируясь в запутанных лабиринтах коридоров правительственного здания. Мятежники внутри, объясняют тем, кто еще снаружи, как войти в здание с других точек.

«Мы ломали двери и били окна, чтобы попасть внутрь. Они сейчас наводят порядки там и я надеюсь, что наш поступок был достаточно убедительным посланием. Но я не террорист, я не предатель», - сказал бывший офицер спецназа ВМС США Адам Ньюболд.

Известно уже и как координировали свои действия протестующие. ФБР пришлось заблокировать приложение для телефонов Zello, работающее по принципу рации. Шестого января пик обмена сообщениями пришелся на время – 14.44. Британская газета Guardian получила доступ к расшифровкам одного из таких аудиочатов, где общались подстрекатели.

Были не только аудио, но и текстовые чаты. Радикал из Колорадо Кливленд Гровер Мередит-младший похвастался в одном из них, что едет убивать спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и мэра Вашингтона Мюриэл Баузер.

«Я соберу кучу голов предателей. Три с половиной часа до того, как я начну практиковаться в стрельбе. И не только. Кто-то должен вынести этот мусор», - говорил Кливленд Гровер Мередит-младший.

Для убедительности своих слов Гровер прикрепил в чате фото арсенала в своем пикапе, который он заранее припас для возможного убийства третьего по значимости человека в американском государстве. Две с половиной тысячи патронов, винтовки – сейчас это все уже изъято. А сам Гровер уже за решеткой.

«Самое главное - хотелось понять, кто стоит за штурмом Капитолия, за этим большим полит- спектаклем. И тот анализ, который мы провели позволил сделать ввод, что за этим стоит спецслужба, которая не подотчетна Трампу – это ФБР. Это они создавали всю инфраструктуру, которая срабатывала во время БЛМ и сработала и выполнила свои задачи во время штурма Капитолия», - пояснил политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Обнаружили американские следователи и другие странные вещи. Сейчас ищут тех, кто вырвал с проводами тревожные кнопки в самом Капитолии. За несколько часов до начала штурма в офисе темнокожей конгрессменки Аянны Присли кем-то была уничтожена вся система экстренного оповещения о ЧП. О том, что внутри здания у мятежников были пособники уверена и другая демократка Александра Окасио Кортес, которая в Instagram поделилась пережитым.

«Мне угрожали накануне и я боялась, что меня убьют во время штурма. В ту среду я не знала, доживу ли до конца дня», - рассказала член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.

Интересно, что Кортес и Присли – настоящие звезды летних антирасовых протестов в США. Винили они во всем именно Трампа. Однако, либеральная пресса задается вопросом: почему протестующие столь рьяно готовились атаковать обидчиц уходящего президента? Возможно, чтобы выглядело так, будто он мстит. Хотя обвинений в подстрекательстве и с Трампа тоже либералы не снимают.

Резонный вопрос в таких историях: кто за все платит? Как раз сегодня всплыли данные о тайных финансовых операциях. Так власти США уже заинтересовались крупными платежами в биткойнах правым активистам США за месяц до бунта в Капитолии. Правые лидеры и интернет-сайты получали щедрые пожертвования на общую сумму полмиллиона долларов от биткойн-аккаунта, связанного с французской криптовалютной биржей. Ее владелец уже умер, имя не раскрывается.

«Мы не знаем, кого именно обвинят, в причине беспорядком. Но можно представить, что виновницей могут назвать Россию. Здесь все логично, главная злодейка - РФ. Так попыталась расшатать лодку и поддержать протест. История темная, пока не стоит ждать появляющихся фактов или разоблачения, все будет идти целый год, возможно», - рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Был ли заказчиком бунта и американского майдана Трамп с мирными предвыборными митингами, а исполнителями его сторонники, как настаивают демократы? Или его просто подставили радикальные организации по чьему-то заказу, напав на Капитолий. Точных данных на этот счет пока нет. Достоверно известно лишь одно - за импичмент республиканца Трампа проголосовало 10 республиканцев.

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