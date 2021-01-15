Эпидемиолог рассказал о сроках сохранения иммунитета после заболевания коронавирусом

Иммунитет к коронавирусу у тех людей, кто перенес инфекцию, сохраняется до пяти месяцев. Такое заявление сделал глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.

На совещании с эпидемиологами у вице-премьера России Татьяны Голиковой он уточнил, что примерно через три месяца после выздоровления уровень иммунитета начинает снижаться.

Также Акимкин сообщил, что среди сотрудников НИИ, которые он возглавляет, нет повторных случаев заболевания COVID-19. Это, по его словам, может говорить о сформированном клеточном иммунитете.

Кроме того, специалист заявил, что необходимо проводить дальнейшие исследования, чтобы определить, какой уровень антител является защитным.

На том же совещании Татьяна Голикова сообщила, что Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета.