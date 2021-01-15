Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили реализацию минских договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, сообщил кабмин ФРГ.

«Они договорились интенсифицировать работу в "нормандском формате" над реализацией минских договоренностей», - приводит ТАСС сообщение кабмина.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с распространением в мире новой коронавирусной инфекции и методы противодействия болезни. В ходе беседы с канцлером, Зеленский отметил сохранение режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, но посетовал на отсутствие прогресса в переговорах.

«Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "нормандской четверки" 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными», - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса президента Украины.

Переговоры советников лидеров «нормандской четверки» состоялись в Берлине в минувший вторник. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, представлявших на них Россию, отметил пользу встречи, но констатировал отсутствие договоренностей по всем пунктам повестки.