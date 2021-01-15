Российский эксперт оценил вероятность возвращения США к обсуждению ДОН при Байдене

Официальный Вашингтон вряд ли вернется к соблюдению Договора по открытому небу (ДОН), даже при администрации нового президента Джо Байдена. В этом уверен руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Нет, я таких разговоров не слышал, и вряд ли администрация Байдена станет возвращаться в этот договор, так как их позиция по всем международным проблемам прямо противоположна позиции мирового сообщества. Я имею в виду договорные позиции», - заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил о готовности России обсуждать ДОН и вернуться за стол переговоров, но только при обоюдном желании властей США. Российский МИД сегодня объявил о начале выхода Москвы из Договора по открытому небу. Военных эксперты и политологи назвали этот шаг естественным.

После демарша США сложилась ситуация, при которой Россия потеряла возможность проводить наблюдательные полеты над американскими базами, в том числе в Европе. В свою очередь, Вашингтон мог и дальше получать интересующую его информацию от своих европейских союзников по НАТО - действительных участников ДОН. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.