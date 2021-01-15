Москвичей предупредили о снегопадах и метелях в субботу

В Москву и Подмосковье в субботу, 16 января, придут снегопады и метели. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Ночью в субботу снег небольшой, по области - умеренный, а днем уже умеренный в Москве и местами сильный в области. Будут и метели, так как порывы ветра будут достигать 15 м/с», - приводит ТАСС слова метеоролога.

Макарова добавила, что в воскресенье в регионе также будет идти снег, однако не такой сильный, как днем ранее. Всего за выходные, по словам эксперта, высота снежного покрова подрастет на 8-9 сантиметров и составит 42-43 сантиметра, что немного превышает норму для этого времени года.

Ранее сообщалось что в Москве и области из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера 16 января.