Российские ученые разработали тест-системы для выявления «британского» штамма COVID-19

Российские ученые разработали эффективные тест-системы для выявления «британского» штамма COVID-19. Об этом на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой сообщил глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. В ближайшее время эти системы направят на регистрацию, добавил он.

«Практически в кратчайшие сроки в новогодние праздники наши коллеги подготовили набор праймеров и зондов, заказали их, получили их. Этот вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой.... Вчера на РНК реального вируса мы получили реальный положительный ответ, который позволяет нам детектировать сегодня вирус с мутацией британской и без мутации. В ближайшее время данная тест-система будет направлена на регистрацию», - цитирует РИА Новости слова Акимкина.

О выявлении мутировавшего коронавируса британские ученые сообщили в середине декабря прошлого года. Медики предупредили, что новый тип вируса более заразен, а у инфицированных им людей чаще развивается более тяжелая форма COVID-19. После этих данных Россия и ряд других стран приостановили авиационное сообщение с Великобританией.

Ранее вирусолог научного центра имени Гамалеи Виктор Зуев оценил эффективность современных вакцин против нового штамма. Эксперт отметил, что разработанные лекарственные препараты вполне могут обезопасить привитых от COVID-19 и от новых вариантов вируса, включая «британский».