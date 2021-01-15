Голикова: Россия может обеспечить бесплатную вакцинацию населения с любой долей иммунитета

Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«У нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета - хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%», - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

При этом вице-премьер подчеркнула, что главное, чтобы граждане выразили желание сделать прививку от COVID-19.

Голикова также попросила участников совещания передавать своевременную информацию об изменениях и трендах в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в понедельник, 18 января.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин призвал кабмин подготовить всю необходимую инфраструктуру для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что прививочную кампанию можно начинать уже со следующей недели.