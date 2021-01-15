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Эксперт ВОЗ назвал условие для введения паспортов для привитых от COVID-19

Ян Брацкий
21:15 15.01.2021
Для принятия окончательного решения не хватает данных о том, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В случае изменения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции могут быть введены иммунные паспорта для путешествий. Такую возможность не исключает директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано "на данный момент". Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть», - приводит РИА Новости заявление Райана.

О том, что мир постепенно идет к введению подобных паспортов ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России, например, с января заработал сервис, позволяющий гражданам, привитым от коронавируса, оформить сертификат о вакцинации. В Роспотребназоре допустили, что для них отменят действующие ограничения, а на Сахалине уже решили создать аналог таких паспортов: пока в тестовом режиме.

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