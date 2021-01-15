Митингующие против повышения цен на газ взяли штурмом облсовет в Житомире

В Житомире протестующие против повышения тарифов на газ взяли штурмом здание областного совета. Акция в центре города началась еще утром.

По данным РИА Новости, в мероприятии участвуют несколько сотен человек. Они требуют вернуть прежние тарифы на газ, поднятые 1 января, и действовавшие ранее льготы.

Демонстрации проходят также в Одессе, Полтаве, Харьковской, Закарпатской и других областях.