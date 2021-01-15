Байден представил пакет мер поддержки экономики США почти на $2 трлн

Джо Байден представил план стимулирования американской экономики. Избранный президент США призвал Конгресс выделить дополнительные средства на вакцинацию, тестирование и открытие школ.

«План избранного президента по спасению Америки стоимостью 1,9 триллиона долларов амбициозен, но достижим. Он поможет экономике», - говорится в заявлении команды переходного периода.

Байден предложил из этих средств 170 миллиардов долларов направить на поддержку старшим школам и высшим учебным заведениям, а 130 миллиардов - на поддержку безопасного открытия учебных заведений. Еще 50 миллиардов должны пойти на расширение тестирования от коронавируса, закупку экспресс-тестов и инвестиции в увеличение лабораторных мощностей.

«Байден призывает Конгресс выделить 160 миллиардов долларов на финансирование, необходимое для спасения жизней американцев, и выполнить его план по созданию национальной программы вакцинации», - сказано в заявлении.

Инаугурация Джо Байдена, который победил на выборах в США, состоится 20 января.