В России будут выпускать до 20 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19 в день

Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в ближайшее время планирует начать производить по 10-20 тысяч экспресс-тестов для выявления антител и антигенов к COVID-19. Соответствующее заявление сделал директор центра Иван Дятлов.

«Сейчас мы переходим на массовое производство этих тестов, особенно иммунохроматографических, которые очень быстро работают... Буквально в ближайшее время мы выйдем примерно на 10-20 тысяч в день тестов на выявление антител или выявление антигенов», - приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что военные врачи общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе Воронеж, первыми получат партию новых экспресс-тестов для выявления коронавируса. Новые системы распознавания будут более точно выявлять стадию заражения и болезни в зависимости от содержания в крови числа антител иммуноглобулина.