В Москве при катании на тюбинге погиб ребенок
Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть мальчика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве при катании с горки погиб ребенок. Маленький мальчик спускался на тюбинге со склона и ударившись головой потерял сознание. Инцидент произошел на северо-западе столицы.
«По данным следствия, 15 января, при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы малолетний мальчик ударился головой и потерял создание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако ребенок от полученной травмы скончался на месте», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данному случившегося проводится следственная проверка. На месте трагедии работает оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.