В стране и мире В Москве при катании на тюбинге погиб ребенок Ян Брацкий Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть мальчика. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве при катании с горки погиб ребенок. Маленький мальчик спускался на тюбинге со склона и ударившись головой потерял сознание. Инцидент произошел на северо-западе столицы. «По данным следствия, 15 января, при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы малолетний мальчик ударился головой и потерял создание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако ребенок от полученной травмы скончался на месте», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. По данному случившегося проводится следственная проверка. На месте трагедии работает оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика