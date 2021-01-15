Минфин США ввел санкции против МВД Кубы

Минфин США включил главу министерства внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса в санкционный список с формулировкой «за нарушения прав человека», сообщает ТАСС. Ранее официальный Вашингтон вновь включили Кубу в список стран, которые, как считают в Белом доме, спонсируют международный терроризм.

Дипотношения с Кубой США разорвали еще в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности. В отношении Гаваны были введены торгово-экономические санкции.

В 2014 году бывший американский лидер Барак Обама объявил о нормализации двусторонних отношений, однако в 2017 году его преемник Дональд Трамп остановил этот процесс. Избранный президент США Джо Байден уже заявил, что хочет улучшить взаимодействие с Кубой.