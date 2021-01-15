Голикова: более 50 стран используют российские разработки для борьбы с коронавирусом

Российские разработки для борьбы с новой коронавирусной инфекцией используются более чем в 50 странах мира. Об этом на совещании с ведущими эпидемиологами страны заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему. Отмечу, что российские разработки, и вы это хорошо знаете, используются сейчас более чем в 50 странах мира», - приводит ТАСС слова Голиковой.

С ее слов, российские ученые сейчас изучают свыше 600 различных штаммов COVID-19, из которых 400 полностью изучены. Во многом поэтому, считает Голикова, ситуацию с развитием опасного заболевания в России удается держать под контролем.

«Мы практически год работаем в условиях пандемии. Всем нам вместе удается держать ситуацию под контролем. Это связано еще и с тем, что научный задел, который есть у наших институтов, позволяет нам своевременно и качественно принимать решения по управлению той инфекцией, с которой мы фактически столкнулись», - добавила вице-премьер.

Ранее премьер-министр российского кабмина Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента в кризисе, который вызван инфекцией. По его мнению, старт всеобщей вакцинации в стране позволит создать надежную защиту населения от болезни.