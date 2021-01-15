В Минпросвещении оценили возможность переноса сроков ЕГЭ в 2021 году

Перенос сроков проведения Единого госэкзамена для выпускников одиннадцатых классов повторно не планируется, однако они могут быть скорректированы в зависимости от эпидемической ситуации. Соответствующее заявление сделал заместитель министра просвещения Виктор Басюк в кулуарах Гайдаровского форума.

«Нет сейчас как таковых решений. Решения приняты, которые были, они озвучены. Пока в те сроки, которые определены. Все мы понимаем, что, конечно, непосредственно перед самой государственной итоговой аттестацией все будет скорректировано, исходя из эпидемиологической ситуации», - сообщил он.

В начале года вступил в силу приказ Минпросвещения, содержащий в частности перечень обязательных в 2021 году ЕГЭ. Обязательными в документе обозначены только экзамены по русскому языку и математике. Иностранные языки вошли в список предметов, которые школьники сдают по выбору.

ЕГЭ в текущем году пройдет с 31 мая по 2 июля. Школьники, которые не собираются поступать в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.