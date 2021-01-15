Зеркальный ответ: что привело к выходу России из ДОН

Россия запустила процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Соглашение, которое в Москве не раз называли важной мерой укрепления доверия и безопасности на планете, поставила под угрозу администрация президента США Дональда Трампа.

Вашингтон покинул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, всячески затягивал переговоры по продлению СНВ-3, а в ноябре, бездоказательно обвинив Россию в нарушениях, вышел из ДОН, хотя это решение критиковали даже в самих Штатах. Москва после демарша США не раз пыталась спасти договор, но не нашла понимания у партнеров.

И вот российский МИД заявил - больше никакой военной разведки на внутренней территории России. Москва закрывает воздушное пространство. Официальное уведомление опубликовано на сайте министерства.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям», - говорится в официальном сообщении министерства.

Формально Договор об открытом небе все еще действует, но фактически утратил всякий смысл, когда в ноябре прошлого года США вышли из него в одностороннем порядке. Потому что Россия якобы нарушила какие-то условия. Сложилась парадоксальная ситуация - страны НАТО, прямые союзники Вашингтона, могли продолжать полеты над территорией России, при этом собирать информацию об американских военных объектах стало невозможно.

«Мы продолжаем через вас видеть все, что происходит в России, и мы не показываем России ничего из того, что происходит у нас. Нам так или иначе это выгодно. Я думаю, что это будет позицией любой администрации американского президента просто по той причине, что американцы во всем стараются обеспечить свое одностороннее преимущество», - полагает председатель Комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев.

Согласно договору, делиться собранной информацией можно только с участниками этого соглашения, но наивно полагать, что Великобритания, Франция или Канада будут что-то держать в секрете от друзей в Белом доме. Так что небо стало приоткрытым.

«Вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать в этой связи? Оставить все как есть? Значит, вы, как страна НАТО, будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» - заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на соответствующий вопрос западного журналиста.

Оставить небо открытым Москва пыталась до последнего, но просила гарантий. Во-первых, чтобы страны НАТО не передавали собранную информацию в США, а во-вторых, чтобы не запрещали российским разведчикам летать над американскими военными базами в Европе. И в том, и в другом случае договориться не удалось.

«У американцев есть одна патологическая малоизученная болезнь, такой страх перед тем, что русские увидят больше, чем американцам бы хотелось», - уверен военный обозреватель «КП», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.

После выхода России из Договора по открытому небу в мире останется единственный документ, который обеспечивает глобальную ядерную безопасность, - СНВ 3, но и его срок истекает всего через три недели - 4 февраля. Скорее всего, и он уйдет в историю.