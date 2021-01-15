Названа дата прощания с Борисом Грачевским

Прощание с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским пройдет 17 января в 11.00 в столичном Доме кино. Об этом сообщили «360» в пресс-службе Союза кинематографистов.

Борис Грачевский умер накануне на 72-м году жизни от COVID-19. В декабре 2020 года появилась информация, что режиссер заболел коронавирусом. Грачевский проходил лечение в домашних условиях, однако затем был госпитализирован. 7 января его подключили к аппарату ИВЛ, поскольку дышать самостоятельно режиссеру практически не удавалось. Тогда его впервые ввели в состояние искусственной комы.

Одиннадцатого января сценарист пришел в себя и даже начал жестами общаться с врачами. Однако его состояние резко ухудшилось, его перевели в другую реанимацию, после чего он был вновь погружен в состояние медикаментозного сна.