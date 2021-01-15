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Голикова назвала сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Роман Захаров
18:32 15.01.2021
По словам вице-премьера, массовая вакцинация граждан РФ начнется с 18 января.
Голикова назвала сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
© Фото: Abdurrahman Antakyali, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», - сообщила она во время совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

В среду, 13 января, президент РФ Владимир Путин призвал кабмин подготовить всю необходимую инфраструктуру для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что прививочную кампанию можно начинать уже со следующей недели

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