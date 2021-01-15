Голикова назвала сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

В среду, 13 января, президент РФ Владимир Путин призвал кабмин подготовить всю необходимую инфраструктуру для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что прививочную кампанию можно начинать уже со следующей недели .

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», - сообщила она во время совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

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