В стране и мире Коронавирус Власти Москвы оценили возможность новой волны COVID-19 Роман Захаров Анастасия Ракова считает, что исключить возможность новой волны коронавируса в городе пока нельзя. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В настоящий момент в Москве сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. При этом чиновница отметила, что исключить возможность новой волны пока нельзя. «Исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», - заявила Ракова на полях Гайдаровского форума. За минувшие сутки в Москве выявили 5 534 случая COVID-19. Общее число инфицированных в столице за все время пандемии сейчас составляет 882 962. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика