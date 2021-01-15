Власти Москвы оценили возможность новой волны COVID-19
Анастасия Ракова считает, что исключить возможность новой волны коронавируса в городе пока нельзя.
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В настоящий момент в Москве сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
При этом чиновница отметила, что исключить возможность новой волны пока нельзя.
«Исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», - заявила Ракова на полях Гайдаровского форума.
За минувшие сутки в Москве выявили 5 534 случая COVID-19. Общее число инфицированных в столице за все время пандемии сейчас составляет 882 962.