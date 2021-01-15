Врач рассказала о важной группе препаратов при лечении COVID-19

Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре со «Звездой» рассказала, каким образом следует принимать антикоагулянты (вещества, которые снижают возможность тромбообразования), чтобы не нанести вред здоровью.

«При ковиде назначают большое количество антикоагулянтов, потому что идет сразу при попадании в организм аутоиммунная атака, вырабатывается огромное количество провоспалительных белков, которые сгущают кровь и оказывают воспалительное воздействие на органы, на которые они попадают», - рассказала медик.

Лапа рассказала, что антикоагулянты рекомендуется применять в количестве не более двух таблеток. Они предотвращают возникновение рисков тромбообразования, а также активируют работу гемопоэза, печени и сосудистой системы.

«При других же вирусных заболеваниях обычно достаточно всегда было банального аспирина, потому что такой атаки белковой нет на организм. Поэтому аспирин как противовоспалительный препарат - самый доступный, самый простой и самый нужный в этот момент», - объяснила специалист.

Врач добавила, что, если пациент будет принимать антиагреганты, он тем самым поможет своему организму.