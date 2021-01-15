Обнаружена первая во Вселенной планета с тремя солнцами

В созвездии Лебедя существует планета, входящая в систему с тремя звездами. Об этом стало известно из доклада астрономов Института науки об экзопланетах, сделанного в ходе 237-го заседания Американского астрономического общества.

Аномалия была обнаружена в системе KOI-5, располагающейся на расстоянии 1 800 световых лет от Земли. В KOI-5 находятся сразу три звезды: KOI-5А, KOI-5B и KOI-5C, вокруг первой из них вращается планета KOI-5Ab, сообщает журнал Science Alert.

О том, что в далекой системе с тремя звездами имеется планета, астрономы догадывались уже давно, однако подтвердить ее существование смогли только сейчас. По предварительным данным, KOI-5Аb представляет собой газового гиганта с массой вдвое меньше массы Сатурна. Орбитальный период планеты составляет пять земных дней.

Главная звезда планеты - KOI-5А, в свою очередь, находится в тесной связи со звездой-компаньоном KOI-5B, при этом период обращения составляет 30 лет. Третья звезда, KOI-5C, вращается вокруг двойной звездной системы на гораздо большем расстоянии, с орбитальным периодом около 400 лет.

KOI-5А, которая находится ближе всего к планете, с ее поверхности выглядит примерно как Солнце с Земли, KOI-5B - уже как главная звезда Солнечной системы с орбиты Сатурна, а KOI-5C можно принять за очень яркую звезду.

Астрономы считают, что открытие поможет ответить на многие неизвестные науке вопросы, в частности, как происходит образование планет в системах с несколькими звездами и чем эти планеты отличаются от тех, что, подобно нашей Земле, существуют в системе лишь с одной звездой.