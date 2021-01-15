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«Без него театр обеднел»: Сергей Угрюмов прокомментировал смерть Александра Воробьева

Роман Захаров
17:36 15.01.2021
Актер Александр Воробьев ушел из жизни в возрасте 58 лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kino-teatr.ru
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Заслуженный артист России Александр Воробьев был профессионалом высокого класса, охотно делившимся своими знаниями. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал актер Московского театра Олега Табакова, где играл Воробьев, Сергей Угрюмов.

«Для меня Саша был не только партнером, но и наставником. Потому что он всегда охотно делился теми знаниями и теми навыками, которыми он обладал. А он был профессионалом высокого класса. Он мог сыграть любую роль, и для него всегда было удовольствием играть. Он был игровой человек. Мы с ним и за бильярдным столом часто встречались, и всегда очень уважительно друг к другу относились. Для меня воспоминания о нем - они всегда теплые. И, конечно, мне внутренне его всегда будет не хватать. Он был замечательный, как человек и как артист... Он придавал особый шик всему, что он делал. Без него театр сильно обеднел. Он был яркой краской в нашей палитре», - сказал Угрюмов.

В пятницу, 15 января, стало известно о смерти Александра Воробьева. Трагическую новость сообщили в пресс-службе «Табакерки». По данным театра, 58-летний артист ушел из жизни «из-за продолжительной болезни, которая не связана с коронавирусной инфекцией».

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года. Зрителю он запомнился по ролям более чем в 50 фильмах. 

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