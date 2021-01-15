США исключили российского поставщика Boeing из черного списка

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма», которая является поставщиком титана для американского производителя самолетов Boeing, исключена из черного списка компаний, которые, как считают американские власти, якобы ведут сотрудничество с военными в своих странах, пишет РБК.

Соответствующее решение было принято Минторгом США после анализа данных. В частности, в ведомстве признали ошибочной идею включить компанию в запретительный документ, поскольку «ВСМПО-Ависма» не относится к организациям, сотрудничающим с военными.

Также из черного списка убрали еще одну российскую компанию — ООО «Молот-Оружие».

В списке Министерства торговли США состоят более ста компаний из России и Китая. Фигуранты запретительного документа не могут приобретать ряд американских товаров и технологий.

Российская «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титановых изделий. Особенностью продукции является высокая степень механической проработки. Нахождение компании в черном списке Минторга США не помешало ей вести работу с американской компанией Boeing.