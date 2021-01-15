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Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока - 2»

Роман Захаров
16:41 15.01.2021
По мнению Николаса Бернса, это позволит преодолеть разногласия между США и ЕС из-за российского газопровода.
Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший его во время предвыборной борьбы по внешнеполитическим вопросам, предложил приостановить не только строительство газопровода «Северный поток - 2», но и действие американских санкций в отношении проекта. По его мнению, это необходимо сделать для урегулирования разногласий между Соединенными Штатами и Евросоюзом по данной проблеме.

«Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока - 2", а американцы - действие санкций», - приводит газета Handelsblatt слова политика.

Бернс уверен, что такие шаги предоставят новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с правительством Германии и другими участвующими в проекте государствами.

Реализуемый Nord Stream 2 AG проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета Соединенных Штатов, предусматривающего в том числе введение ограничений в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток - 2», строительство было временно приостановлено. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне ФРГ. Возведение последнего недостроенного отрезка в водах Дании, как ожидается, начнется 15 января.

Между тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение ограничительных мер против «Северного потока - 2». Санкции будут распространяться в том числе на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации проекта.

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