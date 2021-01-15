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Коллега Воробьева рассказала о борьбе актера со страшной болезнью

Ян Брацкий
16:41 15.01.2021
Со слов актрисы, труппа театра знала о болезни Александра Воробьева, но все надеялись, что он сможет побороть недуг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr
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Ушедший из жизни заслуженный артист России и актер Московского театра Олега Табакова Александр Воробьев был удивительным человеком. Таким его запомнила коллега по сцене Анна Гуляренко. В разговоре со «Звездой» она отметила, что ей посчастливилось выходить на одну сцену с талантливым человеком и другом.

«Саша удивительный человек. Он был открытым, добрым, уникальным артистом. Мне посчастливилось не только выходить с ним на одну сцену, но и сниматься с ним в кино. Он удивительный партнер и это большая потеря. Мы знали о его болезни, но надеялись на чудо. Он никогда свой недуг не афишировал и не выставлял, а боролся», - сказала Гуляренко.

Александр Воробьев умер 15 января, на 59-м году жизни. Актер долго болел, а его смерть никак не связана с новой коронавирусной инфекцией, сообщили ранее в пресс-службе театра. Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года, окончил ГИТИС. Зрителю он запомнился по ролям более чем в 50 фильмах.  

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