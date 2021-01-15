«Хаббл» зафиксировал следы космической катастрофы во Вселенной

Благодаря снимку остаточных струй сверхновой, сделанному космическим телескопом «Хаббл», удалось определить время взрыва сверхновой. Речь идет о вспышке сверхновой 1E 0102.2-7219, расположенной примерно в 200 тысячах световых лет от Земли и относящейся к Малому Магелланову Облаку - галактике-спутнику Млечного Пути.

На изображении запечатлены газовые струи синего и красного цвета. Синие приближаются к нашей планете, а красные, напротив, двигаются от Земли. Ученые оценили среднюю скорость движения газовых сгустков в 3,2 миллиона километров в час.

Ученые изучили форму, скорость и направление движения газовых струй, расходящихся от места взрыва сверхновой в галактике-спутнике Млечного Пути, и выяснили, что свет от события пришел на Землю 1738 лет назад, в эпоху упадка Римской империи.

Как подчеркивается в публикации, размещенной на проекте «Хаббл», наблюдать явление могли жители Южного полушария, однако никаких документальных свидетельств того времени об этом явлении обнаружено не было.