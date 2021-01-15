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Военный эксперт оценил возможность начала гонки вооружений после выхода РФ из ДОН

Анна Назайкина
15:50 15.01.2021
Сегодня стало известно о том, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.
Военный эксперт оценил возможность начала гонки вооружений после выхода РФ из ДОН
© Фото: Министерство обороны РФ
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Военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре со «Звездой» заявил, что выход России из Договора по открытому небу является ожидаемой мерой в ответ на действия США и их союзников. По мнению специалиста, выход из ДОН потерь в области военно-технической разведки для РФ не несет.

«Ожидаемое решение Российской Федерации о выходе из ДОН после выхода из нее Соединенных Штатов Америки. Поскольку это, получается, одностороннее преимущество для стран НАТО, которые остались в договоре и конечно же передают данные о своих полетах США, но обязательств на себя они не стали брать по прекращению передачи таких данных, поэтому Россия тоже ожидаемо вышла из этого договора», - объяснил эксперт.

Также Мураховский заявил, что нужно брать во внимание, что ДОН заключался в период, когда технические параметры аппаратуры, устанавливаемой на самолетах, почти не уступали самым передовым изделиям, которые можно было разместить в космосе.

В настоящее время, отметил эксперт, космические средства оптико-электронной разведки сильно усовершенствовались, и те ограничения, которые установлены на аппаратуру договором, абсолютно отстают от современных требований. Поэтому для России, по словам Мураховского, выход из договора потерь в области военно-технической разведки не несет.

Современные спутники оптико-электронной разведки, которые есть у США и у России, позволяют национальными средствами получать практически те же самые данные и «даже лучше», чем предусматривалось Договором по открытому небу, считает специалист.  

«Договор был в последнее время скорее символическим и политическим, который говорил о том, что стороны совместно работают в области контроля над вооружениями. Поскольку США и НАТО записали Россию в противники, то он и символическое значение потерял, и фактически скончался», - рассказал он.  

Кроме того, по мнению Мураховского, выход России из ДОН приведет к продолжению соревнований военных технологий, но говорить о гонке вооружения и о количественном наращивании не стоит.

«Гонка вооружений - это все-таки термин холодной войны, где темпы развития вооружений были раза в три выше, чем сейчас. По традиции опасаются этой гонки вооружений, но сейчас стороны не в таком темпе работают над совершенствованием вооружения. Все-таки надо признать, что технологическая гонка не прекращалась никогда... Тогда, в годы холодной войны, помимо технического развития, было и количественное наращивание. Сейчас речь идет о соревновании военных технологий, но не о количественном наращивании», - считает военный эксперт.  

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу. Ранее США в ночь на 22 ноября официально завершили процедуру своего выхода из договора. ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.

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