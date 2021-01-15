Путин проинформировал Совбез об итогах трехсторонних переговоров по Карабаху

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал Совет безопасности об итогах трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Оперативное совещание глава государства провел из резиденции в Ново-Огареве в формате видеоконференции. Переговоры российского лидера с главами Армении и Азербайджана состоялись в минувший понедельник. Подписано совместное заявление о дальнейших шагах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении. Для контроля за соблюдением договоренностей в непризнанной республике находится миротворческий контингент Российской Федерации.