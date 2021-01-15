В столичном районе Хорошево-Мневники произошел пожар в жилом доме

В Москве на улице Берзарина произошел пожар в квартире, расположенной на 12-м этаже жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«В 14.32 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Берзарина, дом 17, корпус 1, на площади 50 квадратных метров», - проинформировали в МЧС.

На место ЧП было направлено 12 пожарных расчетов. В 15.18 пожар удалось ликвидировать. В ходе тушения из огня были спасены шесть человек. О пострадавших к настоящему моменту ничего не сообщалось.