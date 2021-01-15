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Мурашко призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски

Роман Захаров
15:18 15.01.2021
По словам министра, маски будут защищать людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса.
Мурашко призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны носить маски вне зависимости от уровня иммунитета. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен», - объяснил министр свою точку зрения.

При этом он добавил, что маски защищают не привитых окружающих людей от возможного инфицирования.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что переболевшим C OVID-19 с уровнем антител 1:3200 и выше рекомендуется отказаться от ношения маски. По его словам, это нужно для того, чтобы уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне.

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