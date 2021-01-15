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Умер актер Александр Воробьев

Ян Брацкий
15:14 15.01.2021
Актер Московского театра Олега Табакова умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Умер актер Александр Воробьев
© Фото: You, kino-teatr
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Не стало заслуженного артиста России Александра Воробьева. Он умер на 59-м году жизни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

«Умер наш любимый артист Александр Воробьев. Он был занят во многих популярных спектаклях театра, среди которых - "Матросская тишина", "Страсти по Бумбарашу", "Псих", "Признания авантюриста Феликса Круля", "Два ангела, четыре человека", "Рассказ о счастливой Москве" и "Лицедей"», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы театра.

Там подчеркнули, что Воробьев долго болел, а его смерть никак не связана с новой коронавирусной инфекцией. Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года, окончил ГИТИС. Зрителю он запомнился по ролям более чем в 50 фильмах. 

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