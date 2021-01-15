В стране и мире Умер актер Александр Воробьев Ян Брацкий Актер Московского театра Олега Табакова умер после тяжелой и продолжительной болезни. © Фото: You, kino-teatr Читайте нас на: Не стало заслуженного артиста России Александра Воробьева. Он умер на 59-м году жизни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова. «Умер наш любимый артист Александр Воробьев. Он был занят во многих популярных спектаклях театра, среди которых - "Матросская тишина", "Страсти по Бумбарашу", "Псих", "Признания авантюриста Феликса Круля", "Два ангела, четыре человека", "Рассказ о счастливой Москве" и "Лицедей"», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы театра. Там подчеркнули, что Воробьев долго болел, а его смерть никак не связана с новой коронавирусной инфекцией. Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года, окончил ГИТИС. Зрителю он запомнился по ролям более чем в 50 фильмах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика