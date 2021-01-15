Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом России в Болгарии
Анатолия Макарова президент освободил от выполнения этих обязанностей.
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом РФ в Болгарии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария», - сказано в тексте документа.
Другим указом глава государства освободил от выполнения этих обязанностей Анатолия Макарова.