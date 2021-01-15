В стране и мире Россия выходит из Договора по открытому небу Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ. © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ. «В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН»,- говорится на сайте ведомства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика