Россия выходит из Договора по открытому небу
Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.
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Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.
«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН»,- говорится на сайте ведомства.