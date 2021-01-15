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«Человек с замечательным талантом»: Гусман выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

Тамара Астапенкова
01:43 15.01.2021
Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov globallookpress
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Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал Бориса Грачевского художником, который живет для всех и остается на все времена. Основатель кинопремии «Ника» выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера.

«Когда из жизни уходит сильный, может быть не по цифрам, но молодой отец, молодой муж, молодой режиссер, один из создателей “Ералаша”, человек с замечательным талантом, - это ужасно. Он добрый, веселый, любимый человек. Это ужасно, потому что он сгорел быстро», - сказал Гусман телеканалу «Звезда».

Юлий Гусман рассказал, что узнав о госпитализации Грачевского, надеялся на его выздоровление.

«Я был просто уверен, когда узнал мерзкую новость, что он в реанимации, надеялся, что он выберется. Не случилось. У него остался ребенок маленький, у него осталась молодая жена. У него осталось огромное количество планов, свершений, новых идей, новых сценариев. То, что он сделал, будет ему памятью и памятником. Потому что он из тех замечательных художников, которые живут для всех и останутся на все времена. Память ему вечная и мир. Огромные соболезнования родным и близким», - сказал Юлий Гусман.

Режиссер Борис Грачевский умер на 72-м году жизни вечером 14 января. В конце декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, находился в реанимации.

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