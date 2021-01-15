В Windows 10 обнаружили убивающую систему файлов уязвимость

В Windows 10 обнаружили уязвимость, которая способна мгновенно вывести из строя файловую систему. О ней рассказал в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.

Система NTFS на жестком диске сразу же выходит из строя, если определенным образом попытаться получить доступ к атрибуту NTFS $ i30. Атрибут индекса Windows NTFS, или строка «$ i30», связан с каталогом, который содержит список файлов и подпапок каталога. После выполнения команды Windows предлагает пользователю перезагрузить компьютер, чтобы восстановить поврежденные записи и исправить индексацию на диске.

Получить доступ к этой уязвимости может любой пользователь операционной системы, даже если он не обладает правами администратора. Ее удаленно могут активировать злоумышленники, а саму команду замаскировать под ярлыки или любой другой файл, пишут «Известия».

Ранее пользователи Windows столкнулись с критической ошибкой системы, вызванной обновлением. На некоторых ноутбуках, в основном компании Lenovo, стал появляться «синий экран смерти».