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Захарова призвала администрацию Байдена к налаживанию диалога с РФ

Виктория Ивашечкина
14:30 15.01.2021
По словам официального представителя МИД России, США необходимо уделить особое внимание контролю над вооружениями.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: MFA Russia, via, Globallookpress
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Москва осознает риски дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном, но вести диалог с Россией на языке угроз контрпродуктивно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы вновь призвать американскую сторону уделить должное внимание российским предложениям, которые направлены на предотвращение возникновения в Европе нового ракетного кризиса», - отметила Захарова во время брифинга.

Она также отметила, что российская сторона рассчитывает на готовность новой администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия с РФ.

По ее словам, с уходящей администрацией Дональда Трампа за минувшие четыре года не удалось найти взаимопонимания. Однако российская сторона призывает новую администрацию уделить внимание контролю над вооружениями, в том числе речь идет о ракетах средней и меньшей дальности.

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