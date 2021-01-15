Захарова призвала администрацию Байдена к налаживанию диалога с РФ

Москва осознает риски дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном, но вести диалог с Россией на языке угроз контрпродуктивно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы вновь призвать американскую сторону уделить должное внимание российским предложениям, которые направлены на предотвращение возникновения в Европе нового ракетного кризиса», - отметила Захарова во время брифинга.

Она также отметила, что российская сторона рассчитывает на готовность новой администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия с РФ.

По ее словам, с уходящей администрацией Дональда Трампа за минувшие четыре года не удалось найти взаимопонимания. Однако российская сторона призывает новую администрацию уделить внимание контролю над вооружениями, в том числе речь идет о ракетах средней и меньшей дальности.