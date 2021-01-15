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Ученые обнаружили новые антитела к COVID-19

Виктория Ивашечкина
13:09 15.01.2021
Во время исследования специалисты сначала вводили поверхностный белок SARS-CoV-2 альпака и ламе.
Ученые обнаружили новые антитела к COVID-19
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. Они, как отмечают специалисты, меньше классических антител.

Благодаря этому они лучше проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах. Ученым удалось объединить так называемые «нанотела» в потенциально особенно эффективные молекулы. Они одновременно атакуют разные части вируса.

Специалисты отмечают, что иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител. При этом лишь немногие из них могут победить заболевание, передает MedicalXpress

Специалисты сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпака и ламе. В этом случае иммунная система воспроизводила антитела к нему.

Ранее ученый рассказал о защитных свойствах антител против «британского» штамма коронавируса. По мнению специалиста, в крупных российских городах циркулируют до четырех разновидностей коронавируса, иммунитет к которым давно выработался.

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