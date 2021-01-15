В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно окунаться в прорубь на Крещение

Перед купанием в Крещение необходимо заранее плотно поесть и ни в коем случае не употреблять алкоголь, а в проруби нужно находиться не дольше минуты. Рекомендации для россиян подготовили специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Церковный праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Окунаться в прорубь по традиции принято в ночь с 18 на 19 января.

В Роспотребнадзоре предупредили, что окунание в ледяную воду - серьезный стресс даже для крепкого организма. За два часа до погружения необходимо поесть, чтобы обеспечить организм «топливом», так как при купании тело будет тратить все свои ресурсы на обогрев. Специалисты советуют рассмотреть в качестве трапезы гречневую крупу и бурый рис, мясо и рыбу, предпочтительно нежирных сортов, и свежие овощи. Подкрепиться следует плотно, но не переедать.

Противопоказано употреблять перед купанием любой алкоголь, так как он расширяет сосуды и организм быстро теряет тепло, а в нервной системе тормозятся импульсы, что приводит к замедленности движений. Если в состоянии алкогольного опьянения залезть в ледяную воду, то можно простудиться, предупреждают специалисты. Кроме того, спиртное дает нагрузку на сердце.

Перед погружением необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что показатели в норме, а также разогреть кожу, побыть на воздухе.

«Не следует нырять в прорубь вперед головой, это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания, первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается. Дольше одной минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения», - отметили в Роспотребнадзоре.

Выходя из купели, следует воспользоваться поручнями или помощью окружающих. Сразу после погружения необходимо насухо вытереться и надеть теплую одежду, выпить горячий напиток из термоса. Лучшими вариантами для согревания специалисты назвали чай, в который можно добавить мед, имбирь, цедру апельсина, лимон или шиповник, компот из ягод и сухофруктов, горячий шоколад.

В управлении подчеркнули, что купание в ледяной воде противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, болезнями дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями. Кроме того, купаться в проруби не рекомендуется детям, беременным и пожилым.