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Германия выдала разрешение на строительство «Северный поток-2»

Виктория Ивашечкина
13:56 15.01.2021
Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне.
Германия выдала разрешение на строительство «Северный поток-2»
© Фото: Stephan Schulz ZB Glovallookpress
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Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство «Северного потока - 2» в водах ФРГ до конца мая текущего года.

Отмечается, что речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне. При этом общая протяженность участка - около 30 километров.

В заявлении говорится, что новое разрешение потребовалось в связи с тем, что в декабре 2019 года швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны Америки.

Для ее судов ранее уже было выдано разрешение на строительство в зимние месяцы, но после ухода Швейцарии пришлось перейти на другой тип судов. Поэтому требовалось новое разрешение, передает ТАСС.

В декабре новый трубоукладчик «Фортуна» построил 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. После этого было необходимо продлить разрешение.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2». Nord Stream 2 AG намерена завершить возведение одной из двух ветвей трубопровода, несмотря на американские санкции.

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