Бразилец снял на видео ударившую его молнию

Бразилец Хосе Омар де Оливейра выжил в результате удара молнии и даже записал инцидент на видео. Случай произошел 11 января в бразильском муниципалитете Миндури. Местный житель работал на огороде, когда его накрыл теплый дождь. Из-за непогоды де Оливейра решил сделать паузу в делах, осмотрелся вокруг, восхитившись прекрасными пейзажами, и принялся снимать на свой телефон окружающие его красоты, пишет LADbible.

«Это божья природа. Посмотрите на это красивое небо!» - воскликнул бразилец.

Однако природа решила внести свою лепту в создаваемый ролик: на де Оливейру обрушилась молния. Момент удара стихии попал на запись: на кадрах слышны крики мужчины и видно, как он падает на землю. В результате инцидента бразилец не пострадал, однако молнией испепелило его шлепанцы.

Сам де Оливейра называет случившееся с ним божественным спасением, считая, что «время умирать еще не пришло».