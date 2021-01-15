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Бразилец снял на видео ударившую его молнию

Светлана Иванова
13:50 15.01.2021
Мужчина не получил никаких травм в результате удара молнии.
© Видео: Antonio Garcia, YouTube © Фото: Antonio Garcia, YouTube
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Бразилец Хосе Омар де Оливейра выжил в результате удара молнии и даже записал инцидент на видео. Случай произошел 11 января в бразильском муниципалитете Миндури. Местный житель работал на огороде, когда его накрыл теплый дождь. Из-за непогоды де Оливейра решил сделать паузу в делах, осмотрелся вокруг, восхитившись прекрасными пейзажами, и принялся снимать на свой телефон окружающие его красоты, пишет LADbible.

«Это божья природа. Посмотрите на это красивое небо!» - воскликнул бразилец.

Однако природа решила внести свою лепту в создаваемый ролик: на де Оливейру обрушилась молния. Момент удара стихии попал на запись: на кадрах слышны крики мужчины и видно, как он падает на землю. В результате инцидента бразилец не пострадал, однако молнией испепелило его шлепанцы.

Сам де Оливейра называет случившееся с ним божественным спасением, считая, что «время умирать еще не пришло».

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