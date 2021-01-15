На Землю обрушилось излучение колоссального взрыва из другой галактики

Астрономы зафиксировали колоссальный выброс энергии, который произвел магнетар (нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем) в другой галактике. До Солнечной системы выброс энергии добрался в виде короткого гамма-всплеска. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Nature.

Речь идет о гамма-всплеске GRB 200415A, его 15 апреля 2020 года отследили космические аппараты, находящиеся на разном удалении от Земли: детекторы на борту космического аппарата Mars Odyssey, вращающегося вокруг Марса, и спутнике Wind, который располагается между Землей и Солнцем. Сначала гамма-всплеск зафиксировал Mars Odyssey, через 6,6 минуты сработал детектор на Wind, а спустя 4,5 секунды излучение обрушилось на Землю.

Импульс, вызванный событием в галактике NGC 253, находящейся на расстоянии 11,4 миллиона световых лет, длился 140 миллисекунд.

Как объясняют астрофизики суть явления, из-за звездотрясения происходит внезапная перестройка магнитного поля магнетара, что и порождает ударную волну и мощную вспышку гамма-излучения.

Спиральная галактика NGC 253, открытая в XVIII веке, среди астрономов известна как галактика Скульптор, или Серебряная Монета. Ее особенностью является мощное звездообразование и большое содержание межзвездной пыли.