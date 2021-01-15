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В НИЦ им. Гамалеи рассказали, кому следует отказаться от ношения маски

Анна Касаткина
13:30 15.01.2021
В определенных случаях следует обеспечить поступление в организм возбудителя заболевания.
В НИЦ им. Гамалеи рассказали, кому следует отказаться от ношения маски
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Переболевшим коронавирусом с уровнем антител 1:3200 и выше рекомендуется отказаться от ношения маски. Об этом заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», - сказал он.

В беседе с РИА Новости Гинцбург уточнил, что иммунитет будет поддерживаться за счет экзогенного поступления в организм возможного возбудителя, который сейчас присутствует в небольших количествах в закрытых помещениях. При встрече с вирусом клетки памяти восстанавливают нужный для защиты уровень антител за два-три дня, пояснил специалист. В противном же случае через три-пять месяцев уровень антител неизбежно понизится.

Ранее Гинцбург оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавируса.

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