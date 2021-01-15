В НИЦ им. Гамалеи рассказали, кому следует отказаться от ношения маски

Переболевшим коронавирусом с уровнем антител 1:3200 и выше рекомендуется отказаться от ношения маски. Об этом заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», - сказал он.

В беседе с РИА Новости Гинцбург уточнил, что иммунитет будет поддерживаться за счет экзогенного поступления в организм возможного возбудителя, который сейчас присутствует в небольших количествах в закрытых помещениях. При встрече с вирусом клетки памяти восстанавливают нужный для защиты уровень антител за два-три дня, пояснил специалист. В противном же случае через три-пять месяцев уровень антител неизбежно понизится.

Ранее Гинцбург оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавируса.