ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменили

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике в 2021 году будет отменен. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», - заявил он во время брифинга в кабмине.

Глава Министерства просвещения объяснил, что школьникам, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, вместо ЕГЭ нужно будет сдать выпускной госэкзамен по русскому языку и математике.

Планирующие поступать в вузы выпускники, для того чтобы получить аттестат, должны будут сдать Единый госэкзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут нужны для поступления.