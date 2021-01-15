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ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменили

Анна Назайкина
12:09 15.01.2021
Планирующие поступать в вузы выпускники должны будут сдать Единый госэкзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые нужны для поступления.
ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменили
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике в 2021 году будет отменен. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», - заявил он во время брифинга в кабмине. 

Глава Министерства просвещения объяснил, что школьникам, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, вместо ЕГЭ нужно будет сдать выпускной госэкзамен по русскому языку и математике.

Планирующие поступать в вузы выпускники, для того чтобы получить аттестат, должны будут сдать Единый госэкзамен по русскому языку,  а также по тем предметам, которые будут нужны для поступления.

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