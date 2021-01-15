В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера субботы, 16 января, из-за гололедицы. Об этом следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует до 23:00 16 января.

Ранее сообщалось, что в Москву и Московскую область в предстоящие выходные придут сильные морозы. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк. При этом специалист добавила, что перед похолоданием в конце недели погода приготовила для жителей региона еще одно испытание в виде сильнейших снегопадов.