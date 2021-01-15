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В России объявили о возвращении школьников к обычному формату обучения

Светлана Иванова
12:15 15.01.2021
Школы всех субъектов РФ с 18 января откроют свои двери для учеников, сообщил глава Минпросвещения.
В России объявили о возвращении школьников к обычному формату обучения
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Российские школьники возвращаются к очной учебе. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе брифинга в правительстве РФ. По словам министра, школы во всех регионах откроют свои двери для учеников с 18 января, при этом переход с дистанционного обучения на очное пройдет постепенно, пишет сайт «Комсомольской правды».

«Школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс», - подчеркнул Кравцов.

Исключением станут десять школ в семи российских регионах. Эти учебные заведения закрыты на карантин в связи с коронавирусом.

В связи с возвращением учеников к традиционной форме обучения Кравцов, призвал администрации школ уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности.


Накануне об отказе от дистанционного формата в Москве объявил столичный градоначальник Сергей Собянин, заявивший, что с 18 января московские школьники приступят к занятиям в обычном режиме. Вузы, колледжи и учреждения допобразования в Москве продолжат обучаться удаленно или находиться на каникулах.

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