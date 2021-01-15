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Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей

Анна Назайкина
11:59 15.01.2021
Арт-объект был открыт в Нововоронеже к 250-летию села Новая Аленовка, однако спустя три дня из-за недовольства местных жителей его решили демонтировать.
Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей
© Фото: novovoronezh_online, ВКонтакте
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Памятник Аленке в Нововоронеже, вызвавший активное обсуждение, выставили на торги за 1 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба оператора торгов Российского аукционного дома. Уточняется, что торги состоятся 15 февраля.

«Авторам Аленушки повезло - их произведение уже вызвало живейшую реакцию, общественное обсуждение, всеобщий горячий интерес. Интернет-пользователи уже сделали ее символом пандемичной эпохи. Это великолепные предпосылки для успешного аукциона», - сказал директор московского офиса РАД Павел Жирунов. 

Напомним, что памятник Аленке был открыт в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Арт-объект вызвал недовольство местных жителей. Пользователи Сети обратились к мэрии с просьбой не «позорить город этим уродством». Спустя три дня после его установки было принято решение демонтировать памятник.

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