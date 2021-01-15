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В России государству могут запретить покупать банки

Анна Касаткина
11:07 15.01.2021
Нововведения важны для поддержки частных игроков в финансовом секторе и развития конкуренции, пояснили в Минэкономразвития.
В России государству могут запретить покупать банки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции и доли финансовых организаций. Проект нормативного акта подготовило Минэкономразвития.

Документ содержит поправки к закону «О защите конкуренции» – предлагается добавить в него главу о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных организаций, Банка России и банков с госучастием, если государству или ЦБ в них подконтрольно 50%, говорится в законопроекте, текст которого имеется в распоряжении РБК.

В пояснительной записке уточняется, что предлагаемые изменения связаны с ситуацией на финансовом рынке – еще в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70%. Нововведения важны для поддержки частных игроков в этом секторе и развития конкуренции, пояснил изданию замминистра экономического развития Илья Торосов.

По информации Минфина, документ поступил в ведомство еще в 2019 году и был согласован. В правительстве сообщили, что законопроект находится на стадии рассмотрения и проработки.

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