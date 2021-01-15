В России государству могут запретить покупать банки

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции и доли финансовых организаций. Проект нормативного акта подготовило Минэкономразвития.

Документ содержит поправки к закону «О защите конкуренции» – предлагается добавить в него главу о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных организаций, Банка России и банков с госучастием, если государству или ЦБ в них подконтрольно 50%, говорится в законопроекте, текст которого имеется в распоряжении РБК.

В пояснительной записке уточняется, что предлагаемые изменения связаны с ситуацией на финансовом рынке – еще в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70%. Нововведения важны для поддержки частных игроков в этом секторе и развития конкуренции, пояснил изданию замминистра экономического развития Илья Торосов.

По информации Минфина, документ поступил в ведомство еще в 2019 году и был согласован. В правительстве сообщили, что законопроект находится на стадии рассмотрения и проработки.