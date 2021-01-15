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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского

Светлана Иванова
11:45 15.01.2021
Столичный градоначальник назвал создателя «Ералаша» человеком щедрой души.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на известие о смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Столичный градоначальник выразил соболезнования родным и близким режиссера.

Собянин назвал Грачевского человеком щедрой души, благодаря творчеству которого в виде ироничных, добрых и мудрых историй киножурнала «Ералаш» без принуждения и скучных назиданий воспитывались дети.

«За этот талант говорить просто о самом главном Бориса Грачевского любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители», - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы

Сергей Собянин выразил уверенность, что светлая память о Грачевском навсегда сохранится «в наших сердцах».

Режиссер умер вечером 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря создатель «Ералаша» был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, находился в реанимации.

Борис Грачевский и драматург Александр Хмелик в 1974 году основали детский юмористический киножурнал «Ералаш». На протяжении 10 лет Грачевский был его директором, а с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.

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